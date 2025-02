Carnevale di Cantù 2025: carri, tradizione e una mostra d’arte per la 99ª edizione

Domenica prende il via la 99ª edizione del Carnevale di Cantù, un appuntamento che affonda le radici nei primi decenni del Novecento e che oggi è riconosciuto anche dal Ministero della Cultura come carnevale storico. L’evento, che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutta la Lombardia e oltre, si svolgerà in quattro date: 16 e 23 febbraio, 2 marzo e il sabato grasso dell’8 marzo.

La manifestazione, che unisce festa, tradizione e la maestria artigianale dei carristi canturini, vedrà la partecipazione di sette carri in concorso. Il primo della sfilata sarà quello degli Amici di Fecchio, vincitori dell’edizione 2024. Il percorso seguirà la formula consolidata con partenza da Piazza Volontari della Libertà e passaggi ripetuti lungo il circuito cittadino fino alla conclusione prevista tra le 17:30 e le 18:00. Tra le novità logistiche, l’apertura di un varco d’accesso in via Unione per chi parcheggia nelle aree in basso alla collina, con l’obiettivo di migliorare i flussi di ingresso.

Oltre ai carri, sfilerà anche Truciolo, maschera ufficiale del Carnevale di Cantù, accompagnato da gruppi folcloristici e bande musicali. Il pubblico potrà esprimere il proprio voto per decretare il carro vincitore della prima Coppa “Mario Porro”, riconoscimento intitolato alla memoria di un socio dell’Associazione Carnevale Canturino. Per i più piccoli, saranno disponibili giochi gonfiabili in Piazza delle Stelle e non mancheranno punti ristoro con le tradizionali frittelle.

A fianco dell’evento principale, il Carnevale 2025 ospiterà la mostra collettiva “Sei Trucioli Ventidue Maschere”, visitabile dal 16 febbraio all’8 marzo presso il Cortile delle Ortensie in via Matteotti. L’esposizione presenta opere di ventidue artisti che reinterpretano il tema della maschera in chiave contemporanea. Il percorso espositivo si apre con sei litografie storiche dedicate alla figura di Truciolo e si inserisce nelle iniziative culturali promosse in vista del centenario del Carnevale nel 2026. La mostra gode del patrocinio del FAI e prevede attività condivise con la Delegazione di Como.

L’Associazione Carnevale Canturino, promotrice dell’evento, sottolinea come la manifestazione sia non solo un momento di festa ma anche un volano economico per la città, coinvolgendo le attività commerciali locali e rafforzando il senso di comunità. La speranza ora è che il meteo accompagni le celebrazioni, contribuendo a rendere questa edizione una delle più partecipate di sempre.

