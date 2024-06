Rossana Sportelli: valorizzare le persone e l’ambiente, le proposte per Bedero Valcuvia

Laureata in Geologia, classe 1963, insegnante di ruolo in Matematica e Scienze presso la Scuola Secondaria di 1° Grado di Cunardo, Rossana Sportelli, candidata sindaco a Bedero Valcuva con la lista “Progetto Bedero Valcuvia“ racconta la sua vita e il suo programma. «Sono sposata dal 1988 e ho due figlie. Passioni: la lettura, la fotografia, l’arte, la musica, la geologia e le scienze ambientali. Ho esperienze nell’amministrazione pubblica comunale, prima in qualità di Capogruppo di Minoranza dal 2009 al 2014, poi con incarico di vicesindaco con delega al Bilancio dal 2014 a febbraio 2023».

Perché si candida?

«Le motivazioni della mia candidatura nascono dall’interesse per le persone, che sono e saranno al centro del nostro impegno per il paese. Stimolando alla collaborazione e alla condivisione di progetti possibili (da qui il nome della lista), si chiederà il contributo a tutti i cittadini che saranno invitati a partecipare con le loro competenze e con le loro passioni nell’organizzazione di eventi in paese.

In che modo ha scelto i candidati?

«La squadra è stata scelta proprio in base a questi obiettivi da raggiungere e progetti da realizzare. Ogni candidato consigliere ha interesse e competenze specifiche nei vari ambiti richiesti: il sociale, il bilancio economico e finanziario, l’ambiente e il territorio, la salute, la scuola e la cultura, lo sport e il tempo libero, l’energia e le fonti rinnovabili, la tecnologia, le attività agricole. Di fondamentale importanza per tutto il gruppo è garantire una gestione efficiente, responsabile e trasparente delle risorse pubbliche, informando periodicamente la cittadinanza, attraverso incontri pubblici, sulle attività svolte e da realizzare.

I progetti a budget zero

«Le prime tre cose che faremo a “budget zero” sono: 1) Assemblea pubblica per presentare i consiglieri eletti e illustrare la situazione contabile lasciata dalla precedente gestione 2) Giornata ecologica in collaborazione con la Pro Loco e con il Gruppo Alpini 3) Giochi all’aperto per bambini e adolescenti in collaborazione con la Pro Loco»

Progetti a medio/lungo termine

«Organizzeremo la “Giornata della Salute” con visite mediche gratuite per la prevenzione. Poi punteremo sull’agevolazione del servizio di consegna farmaci a domicilio con farmacia della zona. Iniziative e progetti di attività rivolti specificamente ai giovani, agli adolescenti e agli anziani. Serate informative sull’attivazione di corsi di Primo Soccorso e di utilizzo del DAE (defibrillatore), nonchè per potenziare le informazioni e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti. Accordi con la biblioteca di Cunardo per favorire il prestito dei libri e l’adesione a corsi organizzati presso la sede di Cunardo e richiesta di attivazione di corsi anche a Bedero presso la sala polivalente. Attuazione del Progetto per l’ammodernamento del Centro Sportivo.

Come convincerà gli elettori a votarla?

«Mi impegno con tutto il Gruppo scelto a rivitalizzare le relazioni, a stimolare il coinvolgimento di bambini, giovani e anziani; il tutto con trasparenza, coerenza, correttezza per il bene del paese, valorizzando l’unicità delle persone e un ambiente naturale che ancora conserva aspetti di straordinaria bellezza».

LO SPECIALE ELETTORALE DI VARESENEWS – BEDERO VALCUVIA