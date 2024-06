Sabato 15 giugno apre al pubblico l’impianto estivo della piscina di Saronno

Sabato 15 giugno verrà aperto al pubblico l’impianto estivo della piscina di Saronno che sarà attivo tutti i giorni dal lunedì alla domenica fino al 1° settembre.

Area verde rinnovata, ampi spazi relax, zona vip con ombrelloni e sdraio riservati. E per i più piccini ricordiamo la nuova area gioco Spray Park con scivoli, simpatici personaggi, tunnel che spruzzano acqua e tanto altro, dove i vostri bambini potranno passare una giornata super divertente.

NOVITA’ 2024

Vuoi festeggiare e organizzare il tuo compleanno o evento, la tua laurea, l’addio al nubilato/celibato, in modo originale? Prenota la tua serata in piscina! Per tutti gli eventi o feste ci sarà la possibilità di scegliere tra un menù pizze o hamburger per una serata indimenticabile presso il nostro BAR STEL. Area riservata a richiesta.

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2024

ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 10 GIUGNO 2024

CALENDARIO:

Corsi bambini dal 17 giugno al 1° agosto, il lunedì dalle 17 alle 18.30, il giovedì 17-18.30 a richiesta.

Corsi acquaticità neonatale il lunedì dalle 16.15 alle 16.45

Corsi Adulti nuoto dal 1° luglio al 2 agosto, il lunedì dalle ore 19.15 alle 20.45 (2corsi)

Corsi acqua fitness super allenanti e divertenti, mattina/pausa pranzo e sera, ogni giorno escluso il venerdì, a partire dal 01/07/24 fino al 02/08/24.

Lezioni proposte tra le più richieste, scarica il programma direttamente dal sito www.piscinadisaronno.it

Abbonati ora con la super promozione di 10 lezioni a soli € 100 invece di 130. Oppure iscriviti al mese singolo per n. 5 lezioni mono settimanali. Iscrizioni corsi nuoto, tariffa invariata.

Contatti: piscina@saronno-ssd.it tel. 02-25548010

FB piscina.saronno – Instagram piscinadisaronno