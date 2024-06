Sabato 15 giugno, “Giornata Salute Donna” al Poliambulatorio GEMI Health&Care di Gemonio

Il Poliambulatorio GEMI Health&Hare, in collaborazione con ANDOS Ispra e il centro antiviolenza Donna Sicura, è lieto di annunciare l’organizzazione della “Giornata Salute Donna”, un evento dedicato al benessere e alla salute delle donne.

L’appuntamento è fissato per sabato 15 giugno, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso il poliambulatorio situato in Via per Caravate 1, Gemonio.

Durante la mattinata, verranno offerte consulenze personalizzate e approfondimenti sui percorsi di prevenzione senologica e ginecologica, sotto la guida esperta della Dott.ssa Generosa Negri, specialista in ginecologia, e della Dott.ssa Raffaella Mingardi, oncologa.

I consulti abbracceranno la salute al femminile a tutto tondo anche grazie alla partecipazione dei professionisti del poliambulatorio GEMI Health&Care: la Dott.ssa Valentina Pilotto, biologa nutrizionista, sarà a disposizione e la Dott.ssa Alessandra Nardin, ostetrica, offrirà una lezione sul mantenimento del pavimento pelvico.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per le donne di ricevere informazioni preziose su come prendersi cura della propria salute in modo proattivo.

In questa occasione speciale, a partire dalle ore 11:00 sarà inaugurato il primo InfoPoint di Donna Sicura a Gemonio con un breve momento di presentazione ed un rinfresco alla presenza delle autorità locali.

“Questo spazio” – spiega la Dott.ssa Antonietta Luongo, Direttrice Sanitaria di GEMI Health&Care e responsabile di Donna Sicura – “sarà dedicato a offrire sostegno e risorse alle donne che hanno subito violenza, segnando un passo importante nella lotta contro la violenza di genere sul nostro territorio”.

L’evento vedrà la partecipazione dei sindaci di Gemonio, Besozzo e Caravate, a testimonianza dell’importanza che le amministrazioni locali attribuiscono alla salute femminile e alla sicurezza.

“Siamo profondamente soddisfatti del successo della Giornata Salute Donna e dell’inaugurazione del primo infopoint di Donna Sicura qui a Gemonio.” – afferma la Dott.ssa Barbara Bini, CEO del poliambulatorio – “Questi traguardi rappresentano passi significativi verso il nostro obiettivo di rendere il poliambulatorio GEMI health&care un faro di supporto e benessere nella nostra comunità. Ci auguriamo che queste iniziative rafforzino il nostro impegno a essere un punto di riferimento essenziale e affidabile per la salute di tutti i cittadini.”

GEMI Health&Care

via per Caravate 1, Gemonio

Tel. 0332604300 int.2

Email: poliambulatorio@gruppobini.it

Sito | Facebook | LinkedIn | YouTube