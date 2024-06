Sala piena a Cuveglio per la serata elettorale di presentazione della lista di Giorgio Piccolo

Pubblichiamo di seguito il resoconto della serata di presentazione del candidato sindaco Giorgio Piccolo a cura della “Lista Civica per Cuveglio“

“Venerdì scorso, 31 maggio, grande successo di pubblico nella sala polivalente di Cuveglio, per ascoltare la presentazione della “Lista Civica per Cuveglio Giorgio Piccolo Sindaco”. I candidati della lista hanno catturato l’attenzione e sono stati molto apprezzati dai presenti. Durante la serata sono intervenuti dei politici e personalità di primo piano.

Tra gli ospiti, il deputato Andrea Pellicini, intervenuto solo con messaggio in quanto non ha potuto intervenire personalmente per un impegno sopraggiunto ed improrogabile, il senatore Alessandro Alfieri, il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, Giuseppe Taldone e Simone Longhini vicesegretario regionale e segretario provinciale di FI e Laura Mazza segreteria del Parlamento del Mediterraneo, tutti quanti hanno sostenuto e caldeggiato fortemente la candidatura di Giorgio Piccolo ed hanno quindi invitato a votare la lista che porta il suo nome in quanto ha un programma serio, concreto e sostenibile. La soddisfazione del pubblico di Cuveglio per questa serata pubblica è stata generale“.