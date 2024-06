Samarate sceglie il centrosinistra al ballottaggio: il nuovo sindaco è Alessandro Ferrazzi

Alessandro Ferrazzi è il nuovo sindaco di Samarate: dopo 15 anni di amministrazione “targata” centrodestra il Comune ha scelto la discontinuità alle urne del ballottaggio premiando la große koalition nata intorno a Ferrazzi, che dopo il primo turno “corso” con PD, Samarate Città Viva e Giovamenti aveva incassato il sostegno anche delle altre tre liste in campo, Samarate al Centro, Samarate Insieme e il Movimento 5 Stelle.

La tornata elettorale ha consegnato il Comune ad Alessandro Ferrazzi con il 53,44% dei consensi, con il sindaco uscente Enrico Puricelli che si è fermato al 46,56%: a dividere i due candidati una forbice di poco meno di 400 voti, in un quadro dove va detto che l’affluenza si è fermata al 41,67%, al di sotto del dato nazionale (47,71%) e regionale (43,41%) ma in linea con quello provinciale (40,01%).

Ferrazzi: «Lavoreremo per ridare a Samarate servizi e decoro»

«Sono molto contento perché il nostro obiettivo era proprio di non arrivare al ventennio di centrodestra – sono state le prime parole di Ferrazzi dopo la vittoria elettorale -: dovevamo fermarli prima che succedesse il peggio, perché ormai Samarate era caduta in uno stato di abbandono, mancanza di decoro e mancanza di servizi. Adesso cercheremo di lavorare per ridarle tutto questo: non sarà facile, lo so, e da questo momento inizio a sentirne il peso, ma con tutte le persone che mi hanno aiutato e che sono qui attorno a me sono sicuro che ce la faremo».

«Per rispetto dei cittadini avevamo il dovere di unirci alle altre forze, perché non eravamo solo noi come PD, Giovamenti e Samarate Città Viva ad essere stati votati nel primo turno – ha aggiunto Ferrazzi, accolto dai suoi davanti al municipio sulle note di “We’re the champions” dei Queen -: anche le altre forze, Samarate Insieme, Samarate al Centro e il Movimento 5 Stelle hanno contribuito tantissimo ad arrivare al ballottaggio, quindi era giusto unirci a loro e avere rispetto dei cittadini che non volevano più questa amministrazione di centrodestra».

Puricelli: «Si sono uniti tutti e ci hanno “fregato”»

Grande amarezza – e non potrebbe essere altrimenti – tra le fila del centrodestra dopo il ballottaggio. «Non ce lo aspettavamo, ma si sono uniti tutti in questa armata Brancaleone e alla fine ci hanno “fregato”– il suo commento a caldo, subito dopo l’arrivo in municipio e l’abbraccio con Alessandro Ferrazzi -. Mi dispiace per i miei candidati e i miei sostenitori: la campagna elettorale l’hanno fatta loro e si meritavano questa vittoria, ma il voto del popolo è stato quello che è stato ed è giusto così. Cominceremo di nuovo a lavorare e faremo opposizione, com’è giusto che sia».