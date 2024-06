Schiacciatrice polacca per la Futura: presa Barbara Zakościelna

La Futura Volley mette in banda Barbara Zakościelna: il club bustocco, che ritenterà l’assalto alla A1 sfiorata nella stagione appena trascorsa, ha scelto la 25enne nata a Stettino (1,83 di altezza) per dare forza al proprio attacco.

Attenta in fase difensiva, veloce ed esplosiva in attacco, Zakościelna è cresciuta in patria dove ha vestito diverse maglie ma ha già accumulato esperienza internazionale. Negli ultimi anni infatti la neo-cocca ha giocato in Belgio, Romania e Svizzera per poi fare ritorno in Polonia con il Grupa Azoty Tarnów.

La schiacciatrice di classe 1998 sarà quindi al suo esordio in Italia ma in passato ha giocato sotto la guida di due tecnici azzurri: l’esperto Lorenzo Micelli l’ha allenata al Developres Rzeszów, club del massimo campionato polacco, mentre Ettore Guidetti l’ha avuta giovanissima al Legionova.

Con l’annuncio di Zakościelna (che corrisponde all’addio di Cvetnic), prima straniera della squadra, l’organico della Futura per la stagione 2024-25 sale a quota sette giocatrici. Si tratta delle centrali Sofia Rebora, Chiara Landucci e Fatim Kone, delle palleggiatrici Sofia Monza e Valentina Brandi, del libero Giada Cecchetto oltre alla schiacciatrice polacca.