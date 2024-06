Sentenza del TAR: annullata l’ordinanza sul parcheggio a Castronno, confermata la proprietà privata dell’area

Buongiorno.

Avendo ricevuto la sentenza di ricorso al TAR Lombardia, scrivo in risposta all’articolo pubblicato il 27 febbraio 2023 “l’ex sindaco e i condomini si prendono il parcheggio sotto casa, denunciati risarciscono il comune”.

Sto notando che alcuni clienti dei negozi, parcheggiando, mettono il disco orario oppure pur essendoci posti liberi cercano parcheggio altrove. Vorrei informarli tramite varesenews che il disco orario non serve più perché il TAR Lombardia ha annullato l’ordinanza n° 10 del 11/05/2020 della polizia locale di Castronno, riconoscendo la proprietà privata dell’area di parcheggio.

Con questo scritto mi permetto di criticare anche Varesenews per aver pubblicato quel articolo senza sentire la voce dei residenti, errando sul titolo ” i condomini si ( prendono) il parcheggio”. I condomini ne erano consapevoli della proprietà privata. Quell’area incriminata è sempre stata utilizzata dai clienti delle attività presenti (e non presenti) nello stabile ed è area ad uso esclusivo dei negozi. Di tutto questo in comune erano a conoscenza quindi giustamente si poteva usare la parola “abuso” nei confronti di privati.

Questa decisione (voluta) dell’amministrazione è costata alle casse del comune sicuramente oltre 6000,00 euro. Forse potrebbe esserci lavoro per la Corte dei Conti.

Cordiali Saluti

Luciano Grandi

—————-

La risposta del sindaco Giuseppe Gabri

I negozianti lamentavano problemi di parcheggio, così ci siamo confrontati con il Comandante di Polizia Locale dell’epoca. La soluzione della zona a disco era la più rapida e la meno onerosa per l’Ente. Pertanto, il Comandante di Polizia Locale ha emesso l’ordinanza per regolamentare la sosta.

Ricordo che il Comandante di Polizia Locale aveva telefonato all’Amministratore del Condominio per avvisarlo della volontà di emettere questa ordinanza, e non ci fu alcuna obiezione. Io stesso avevo contattato telefonicamente l’ex sindaco, residente nel palazzo, per informarlo.

Poi sappiamo come è andata a finire tra TAR e furti di cartelli. Detto ciò, cercheremo di risolvere definitivamente la questione nella prossima variante dello strumento urbanistico.