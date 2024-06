Servizi straordinari di controllo a Gallarate dopo le risse in stazione

Dopo gli ultimi episodi nei pressi della stazione di Gallarate, con risse che hanno coinvolto diverse persone, le forze dell’ordine hanno unito le forze per dei servizi straordinari di controllo nella zona. Nella giornata di giovedì 20 giugno è stato effettuato un servizio straordinario interforze al quale ha preso parte personale del Commissariato di P.S., del Reparto Mobile di Milano, della Polizia Ferroviaria, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale finalizzato alla verifica del rispetto della normativa in materia di immigrazione da parte di soggetti extracomunitari gravitanti nella zona.

Nel corso del servizio, otto persone sono state accompagnate in Questura per essere sottoposte a fotosegnalamento in quanto privi di documenti di riconoscimento. All’esito degli accertamenti, anche con l’ausilio di personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione, due soggetti sono stati deferiti per reati in materia di immigrazione irregolare e uno è stato riconosciuto e denunciato per aver concorso nella rissa del 3 giugno scorso.

Inoltre, a tre soggetti sono stati notificati altrettanti provvedimenti DACUR (divieto di accesso in area urbana) emessi dal Questore di Varese sempre per i fatti del 3 giugno scorso e, infine, uno straniero irregolare sul territorio nazionale è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari.