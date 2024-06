Si tuffa nel fiume Lambro e non riemerge: gravissimo un diciottenne

È in gravissime condizioni un ragazzo di 18 anni che questo pomeriggio, martedì 18 giugno, attorno alle 15.30 si è tuffato nel fiume Lambro nel territorio di Ponte Lamro provincia di Como. No avendolo visto riemergere, gli amici hanno chiamato il 112 che ha allertato i vigili del fuoco. Una volta arrivate, le squadre del soccorso acquatico e, a supporto, un elicottero del reparto volo Lombardia con a bordo i sommozzatori hanno cercato il giovane che è stato individuato in un punto critico del fiume, dove si crea un pericoloso “rullo”.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa delle condizioni del fiume, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il ragazzo per affidarlo successivamente al personale sanitario. Il giovane era in arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno avviato le manovre rianimatori e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.