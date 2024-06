Il campione europeo di Pokemon è di Somma Lombardo

È di Somma Lombardo, ha solo 16 anni ed è diventato campione europeo di VGC Pokémon, gioco di culto con migliaia di adepti e un circuito a livello mondiale. Si chiama Ruben Gianzini e studia al Liceo Linguistico Crespi di Busto Arsizio.

La vittoria è arrivata all’evento speciale di Bologna nello scorso weekend: Ruben ha sconfitto un migliaio di appassionati giocatori provenienti da tutta Europa, conquistando il primo posto nella categoria Master e qualificandosi per la World Pokemon Cup che si terrà a Honolulu, Hawaii, il prossimo agosto.

A seguirlo da casa le sue due fan più agguerrite, mamma Barbara e la sorella Rebecca: «Siamo davvero orgogliose di lui – spiega la mamma -. Ha cominciato lo scorso anno, era inserito nella categoria Senior e quest’anno è passato alla Master dopo aver compiuto i 16 anni. Non è un giocatore che va a tutti i tornei, gioca un po’ online, partecipa a qualche evento a Milano o Bergamo, ma ha sbaragliato tutti i rivali, giocatori più grandi di lui, ma che non hanno potuto competere con la sua passione e le sue capacità. Grazie a questo gioco supera le barriere e i problemi relazionali, riesce ad entrare in una dimensione sociale che lo aiuta e gli dà anche tante soddisfazioni. Prossimo obiettivo? Le Hawaii, ci andrà, faremo sacrifici ma è un’occasione imperdibile. Con lui andrà Rebecca, io 23 ore di aereo non le faccio nemmeno per sogno, ma starò a casa a fare il tifo per Ruben, il mio campione».