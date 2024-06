Spaccata nella notte in centro a Saronno. Ladri subito arrestati dai carabinieri

Tentano la spaccata in un negozio del centro di Saronno ma sono stati arrestati prima che potessero darsi alla fuga. Protagonisti due nordafricani di 31 e 31 anni, senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora.

Nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, i carabinieri della Compagnia di Saronno sono giunti pochi minuti dopo la chiamata al 112. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, che già si trovava nei pressi, ha raggiunto il punto indicato dal segnalante che aveva sentito forti rumori provenire dalla strada.

Appena giunti i militari hanno fermato un primo uomo che faceva da palo, mentre il complice, dopo aver infranto la vetrata di un esercizio commerciale in una zona centrale di Saronno, impossibilitato alla fuga, ha cercato inutilmente di nascondersi all’interno del negozio che stava cercando di saccheggiare.

I militari del Radiomobile sono stati poi raggiunti anche da una pattuglia della vicina stazione di Uboldo, giunta nel frattempo in supporto, e in breve tempo hanno rintracciato l’uomo, recuperatole poche decine di euro che aveva asportato dalla cassa. Entrambi sono stati dichiarati in arresto, convalidato durante il processo con rito direttissimo che si è svolto ieri.