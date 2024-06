Spesa Sballata, “Anche a Luino possiamo fare la nostra parte”

(A cura del Tavolo per il Clima di Luino)

Il Tavolo per il Clima di Luino sceglie la Spesa Sballata e collaborerà per diffonderla il più possibile.

Cominciamo con il ricordare cos’è la “Spesa Sballata”: questo progetto innovativo, reso possibile grazie alla legge n.141 del 12 dicembre 2019, conosciuta come Decreto Clima, mira a trasformare il nostro modo di fare la spesa, riducendo drasticamente l’uso della plastica monouso e abbracciando l’uso di contenitori riutilizzabili per l’acquisto di cibo fresco e d’asporto.

Immaginate un mondo in cui fare la spesa non significhi accumulare sacchetti e imballaggi di plastica, ma piuttosto riempire i vostri contenitori riutilizzabili con alimenti freschi e sani, direttamente dalle mani dei negozianti di fiducia. Ecco, la “Spesa Sballata” permette di ridurre drasticamente i rifiuti, eliminando la necessità di imballaggi monouso. Questo non solo aiuta a proteggere l’ambiente, ma rende anche la gestione degli acquisti molto più semplice e igienica. Pensate a quanto tempo si perde ogni volta che si arriva a casa con le buste della spesa piene di plastica da scartare e smaltire. Con la “Spesa Sballata”, i prodotti acquistati possono essere riposti direttamente in frigorifero o nella dispensa, senza ulteriori passaggi.

In pratica come funziona? Nei negozi aderenti, i clienti possono utilizzare i propri contenitori riutilizzabili, a condizione che siano puliti e idonei al contatto con gli alimenti: retine per frutta, verdura e pane; contenitori con coperchio, possibilmente trasparente, per il fresco (prosciutto, carne, pesce, gelato, ecc.). I negozianti sono tenuti a controllare visivamente l’idoneità dei contenitori, assicurando che siano sempre igienicamente sicuri.

Con le regole igieniche come la mettiamo? Benissimo! L’ATS Insubria ha collaborato alla stesura delle “Linee Giuda Sanitarie per acquisti con contenitori riutilizzabili”, il primo progetto in Italia che unisce esigenze ambientali e di igiene sanitaria.

Dove? Qui la mappa con tutti i negozi che hanno aderito: https://maps.app.goo.gl/mH2zbZzGuY2ZvuM49 come potrete vedere nel Luinese ci sono i Carrefour, la Unes, la Pineta ed altri. Noi del Tavolo per il Clima di Luino cercheremo di coinvolgere anche altri esercenti, con il vostro aiuto ci riusciremo: il cambiamento ci sarà se noi tutti/e lo chiederemo.