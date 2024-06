Spunta un nuovo murales all’Istituto Comprensivo Anna Frank di Varese

Un arcobaleno come simbolo di pace e speranza, fogli con le frasi più significative del diario di Anna Frank e la sua figura dipinta in stile moderno per rendere il suo messaggio universale: questo il motivo per cui gli autori hanno scelto di ritrarla senza occhi.

Tra le novità artistiche del 2024 all’Istituto Comprensivo Anna Frank di Varese, spicca una sorpresa organizzata dalle professoresse di arte Isabelle Monti e Irene Sardei. Durante il corso pomeridiano “Mettiamoci all’opera”, alcuni studenti di terza hanno collaborato alla realizzazione di un murales suggestivo.

«Ogni ragazzo ha contribuito a creare una parte del murales. L’arcobaleno, simbolo di pace e speranza, emerge dal diario di Anna Frank. Dei personaggi in stile ‘Haring’ portano fogli con le sue citazioni più significative, che si trasformano poi in uccelli volanti, simbolo di libertà» spiegano le professoresse Monti e Sardei, entusiaste di aver guidato i ragazzi in questo significativo progetto.