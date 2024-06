Teatro e musica a Casa Pogliaghi al Sacro Monte di Varese

Sabato 22 giugno alle ore 21.00 presso il Teatro di Varese in Piazza Repubblica, il Gruppo Teatrale Crennese presenta lo spettacolo “Antigone. Il filo strappato”, tratto da “Antigone” di Sofocle: l’iniziativa è strettamente legata al Sacro Monte di Varese. I proventi e le offerte raccolte per la serata andranno, infatti, a sostegno di alcune importanti realtà del territorio tra cui il Sacro Monte per il progetto di restauro dell’emblematica tela seicentesca raffigurante i volti dei due “creatori” del Sacro Monte: padre Gianbattista Aguggiari e l’architetto Giuseppe Bernascone. L’evento è realizzato in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali.

Domenica 23 giugno prendono prendono il via in collaborazione con Archeologistics i concerti di Casa Pogliaghi: primo appuntamento dedicato alle note di Tartini, Vivaldi e Giuliani. Il 30 giugno sarà la volta di Puccini e poi a seguire luglio con un concerto di chitarra e settembre nuovamente con un omaggio a Puccini nel centenario dalla morte.

Lo spettacolo del 22 giugno si svolgerà presso il teatro Apollonio: il gruppo Teatrale Crennese è un gruppo teatrale amatoriale costituito nel gennaio del 1997 per iniziare un percorso culturale e di aggregazione. Da allora il gruppo con entusiasmo e professionalità propone spettacoli tratti e adattati dai testi di grandi maestri del teatro. Nei loro spettacoli gli incassi dalla vendita dei biglietti vengono devoluti ad organizzazioni benefiche, “Siamo molto grati per il sostegno offerto dal gruppo teatrale – dicono le responsabili dei musei del Sacro Monte -: in questo modo il progetto di restauro potrà proseguire sino alla mostra prevista ad ottobre al Castello di Masnago, insieme a tutti gli altri Tesori Nascosti che saranno restaurati grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto ma anche grazie alle donazione di tanti cittadini, associazioni, imprese”

Il costo del biglietto è pari ad € 15 cad. Per partecipare è possibile prenotare i biglietti in uno dei seguenti modi: al link: http://antigone-gtc.eventbrite.it oppure presso i musei del Sacro Monte di Varese nei giorni precedenti lo spettacolo. Domenica 23 giugno alle ore 16.30 la Casa Museo Pogliaghi al Sacro Monte di Varese apre le porte alla musica, in collaborazione con Archeologistics, con il primo concerto dell’anno: “Il suono dell’estate con le note di Tartini, Vivaldi e Giuliani”. Protagonista sarà la grande musica classica italiana a cura di un ensamble davvero particolare, un trio d’archi e chitarra. Saranno eseguite musiche di Vivaldi, Tartini e Giuliani. Ad ospitare il concerto sarà il grande atelier dell’artista, con una quinta scenografica davvero spettacolare: nel laboratorio di Lodovico Pogliaghi è, infatti, conservato il modello originale in gesso della porta centrale del Duomo di Milano (10 x 6metri).

Prima del concerto, alle ore 15.00, è possibile seguire anche la visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi, per conoscere la storia di questa residenza-laboratorio che all’interno ospita la collezione internazionale di opere di Lodovico Pogliaghi. Il concerto è gratuito, si paga solo il biglietto di ingresso al museo pari ad € 10 cad. Alla chitarra si esibirà Paolo Amico, primo violino Francesco Postorivo, secondo violino Doriano Di Domenico; al violoncello Annamaria Bernadette Cristian. Il programma completo è disponibili a questo link: http://www.sacromontedivarese.it/appuntamenti/il-suono-dellestate-al-pogliaghi-723.html

La musica estiva al Pogliaghi proseguirà, in collaborazione con Archeologistics, con un secondo concerto pomeridiano il 30 giugno, un appuntamento serale nel mese di luglio in cui sarà protagonista la chitarra e un ultimo concerto a settembre con piano e voce dedicati a Puccini, di cui ricorre il centenario dalla morte. Tutti i programmi sono pubblicati non appena disponibili sul sito ufficiale del Sacro Monte di Varese www.sacromontedivarese.it

Info e contatti info@sacromontedivarese.it / tel: 328.8377206.