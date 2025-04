Viaggio nella remota Chukotka: in Sala Montanari a Varese il documentario pluripremiato di Shubina e Glinin

Sabato 12 aprile alle ore 21, presso la Sala Montanari di Varese, l’associazione Le Vie dei Venti, attiva da oltre trent’anni nella promozione culturale, propone una serata di grande fascino e valore antropologico con la proiezione di un documentario girato nella regione autonoma di Chukotka, nel nord-est della Russia. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Varese.

Il film, diretto dai registi Anastasia Shubina e Timofey Glinin, racconta la vita quotidiana dei villaggi ciukci, comunità indigene che vivono in condizioni climatiche estreme e in un isolamento quasi totale, tra lunghi inverni, assenza di strade, spostamenti via mare o in motoslitta, e la pericolosa pratica della caccia marina come principale fonte di sostentamento.

Girato nell’estate del 2020, il documentario esplora non solo gli aspetti materiali della sopravvivenza – come la caccia alle balene e ai trichechi – ma anche quelli spirituali: importanti sono infatti le pratiche sciamaniche, che accompagnano i momenti cruciali della vita comunitaria.

Dopo la sua prima mondiale al Centre Pompidou, il film ha avuto un notevole successo internazionale, con oltre 60 festival cinematografici in tutto il mondo, 17 premi vinti (tra cui due Grand Prix), proiezioni in 30 paesi e traduzioni in più di 10 lingue. Attualmente è in corso di acquisizione da parte di musei e istituzioni antropologiche.

I due registi parteciperanno alla serata in videocollegamento da San Francisco, offrendo al pubblico varesino un’occasione unica di dialogo diretto con gli autori.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema documentario, dell’antropologia e delle culture lontane, che conferma ancora una volta l’impegno dell’associazione Le Vie dei Venti nel portare a Varese narrazioni autentiche da ogni angolo del mondo.