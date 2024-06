Terzo furto in pochi mesi dai parrucchieri di Caronno Varesino

Nuovo furto a Caronno Varesino nel negozio di parrucchieri “Acconciature for men”. È il terzo in pochi mesi. Lo segnala con un post sul gruppo Facebook “Sei di Caronno Vaesino se…” il gestore Mauro Dicara: l’effrazione alle 4.45 di domenica 2 giugno, una brutta sorpresa in un giorno di chiusura.

I ladri hanno utilizzato un trapano per spaccare il vetro della porta d’ingresso e hanno tentato di scardinare la serratura. Sui social in poche ore sono arrivati numerosi commenti di solidarietà all’esercente.

