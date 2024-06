Torna il Bodio Summer Fest: due serate di musica dal vivo e divertimento

Nato nel 2023 come “esperimento” che animasse una zona del varesotto priva di eventi con una serie di appuntamenti dal taglio rock e indipendente, è stato subito evidente il successo del Bodio Summer Fest, che torna anche quest’anno, sempre presso il campo sportivo dell’ASD Bodio Calcio di via Monte Grappa.

Come nel 2023 si alterneranno sul palco band di livello nazionale, internazionale, ma anche emergente: si comincia venerdì 28 giugno con la sensazionale irish/punk music dei Uncle Bard & The Dirty Bastards. La formazione bustocca, sebbene risieda nel territorio, è ormai un punto di riferimento nel genere anche in ambito internazionale, arrivando a suonare fino negli USA e condividendo il palco con mostri sacri come Dropkick Murphys, Flogging Molly, Frank Turner e tanti altri. In chiusura di serata è previsto il Dj-Set rock anni ‘80/’90 di Dj Free Angel.

La festa prosegue sabato 29 giugno con gli emergenti Le Vite degli Altri e i Gospel, ad aprire il concerto dei Vintage Violence, band ormai tra le migliori dell’indie/rock/punk italiano, con all’attivo diversi album, un greatest hits, ma soprattutto centinaia di concerti sold out in tutta la Penisola. Uno dei gruppi più autentici ed amati sul territorio Nazionale.

Sempre nella serata di sabato, il Bodio Summer Fest vedrà il ritorno del dj-set Trashmilano con un doppio show, ad orario aperitivo e in aftershow, per un doppio divertimento con la migliore musica danz e commerciale anni ‘90/’00, tutta suonata rigorosamente con vinili originali.

Ingresso “Up To You”, ovvero ad offerta libera.