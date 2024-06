Torna la Festa degli Alpini a Cittiglio

Un evento, caratterizzato da ottima cucina e spirito di comunità, è un’occasione imperdibile per gli amanti della tradizione alpina

Il Gruppo Alpini di Cittiglio (VA), sezione di Luino, organizza la tradizionale Festa Alpina Cittiglio, in programma il 29 e 30 giugno 2023.

Un evento, caratterizzato da ottima cucina e spirito di comunità, è un’occasione imperdibile per gli amanti della tradizione alpina. In preparazione alla festa, gli Alpini di Cittiglio hanno provveduto a pulire e sistemare il parco, rendendolo un luogo accogliente e piacevole per tutti i partecipanti. Durante i due giorni di festa, i visitatori potranno gustare un menù vario e delizioso che comprende antipasti, primi, secondi, contorni, dessert e bevande.

Sabato cucina aperta dalle 19, a seguire il concerto dei Libera Uscita, tributo a Ligabue. Domenica cucina aperta alle 12.