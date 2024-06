Trionfo di musica a Gallarate e Limbiate con il coro e l’orchestra sinfonica Amadeus

Sabato 1 giugno il Palazzo del Broletto di Gallarate ha fatto da cornice a un concerto emozionante: “Puccini un mito italiano”. L’evento, inserito nella rassegna “Itinerari Musicali”, ha voluto celebrare il centenario della morte del Maestro e insieme ricordare la figura della nota imprenditrice gallaratese Norma Papparotto Pozzi, recentemente scomparsa.

Sul palco, il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus, insieme agli studenti del Conservatorio Giacomo Puccini, hanno regalato al pubblico un viaggio indimenticabile tra le arie più celebri di Puccini, da Tosca a Bohème, da Madama Butterfly a Turandot e Suor Angelica. Le voci di Laura Scotti, soprano, e Diego Cavazzin, tenore, hanno incantato la platea con la loro interpretazione passionale, mentre il maestro Marco Raimondi ha diretto l’orchestra con maestria e trasporto. L’entusiasmo del pubblico è esploso in una standing ovation finale e due bis: “Va pensiero” di Giuseppe Verdi e il grandioso finale di Turandot. Il dottor Costantino Pozzi tra i soci di Fiamma, gruppo industriale leader nel settore dei veicoli ricreazionali ha voluto ricordare la sua storica fondatrice con un concerto nel centenario della morte di Giacomo Puccini e ringraziare il grande pubblico intervenuto all’evento che ha gremito in ogni ordine di posti il grande cortile d’onore del Palazzo del Broletto. Tra gli intervenuti anche l’assessore alla cultura Maria Claudia Mazzetti e l’assessore al territorio Sandro Rech che hanno ringraziato gli interpreti e il maestro Raimondi per lo splendido concerto.

Domenica 2 giugno, sempre nell’ambito di “Itinerari Musicali” Amadeus si è invece esibito al Centro Civico di Limbiate con il “Concerto per la Repubblica”. Un programma ricco e coinvolgente ha spaziato dall’opera lirica italiana di Puccini, Rossini e Verdi, alle celebri colonne sonore di Morricone, Zimmer e Vangelis. Anche in questo caso, il successo è stato strepitoso: il pubblico di Limbiate ha gremito il Centro Civico e ha tributato un lungo applauso all’orchestra, al coro e alla soprano Laura Scotti, sempre diretti dal maestro Marco Raimondi. Tre bis finali hanno concluso in bellezza un’altra splendida serata.

Un weekend certamente da ricordare per gli amanti della musica: l’associazione Ensemble Amadeus, con il suo talento e la sua passione, ha saputo ancora una volta conquistare il pubblico, regalando due concerti indimenticabili.

La Stagione Itinerari Musicali, sostenuta da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Comunitaria Ticino Olona con la collaborazione di Fondazione Minoprio prosegue con un concerto degli allievi dell’Accademia Amadeus domenica 9 giugno alle 20.30 a Rescaldina, presso il Centro Pastorale Per tutti gli eventi è gradita la prenotazione sul sito www.ensembleamadeus.org dell’Associazione Ensemble Amadeus ove è possibile consultare anche l’intero calendario dei concerti della stagione.