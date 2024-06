Tutti in piazza per Italia-Spagna

Giovedì 20 giugno alle ore 21 l’Italia gioca la seconda giornata di Euro 2024. Dopo aver battuto l’Albania 2-1, si prepara a scontrarsi con la Spagna.

Vedere l’Italia giocare è sempre un’emozione, e condividere il momento con i propri amici davanti ad un grande schermo è tutta un’altra storia. L’attesa si fa sentire sempre di più, e mentre aspettate il grande match vi segnaliamo dove potrete vedere la partita sui maxischermi in diverse località.

LUINO. Giovedì 20 giugno grazie all’iniziativa EUROPIAM@ dalle 20:00 alle 23:30 sarà possibile vedere la partita da un maxi schermo, oltre alla presenza di stand gastronomici con panini e patatine.

MILANO, SENSATION SUMMER. La Piazza Duca d’Aosta, si trasforma in un’area dedicata interamente allo sport. Infatti sarà presente un maxi schermo da cui si potrà vedere la partita, oltre ad uno skate park, dove andrà in scena la Hero Battle Cup, la prima delle due tappe italiane della Coppa del Mondo di Pattinaggio freestyle. Non mancheranno bancarelle gastronomiche.

MILANO, PIAZZA UMBERTO I. Con la collaborazione della Pro Loco di Sant’Egidio, verrà posto all’interno della piazza un maxischermo, che dalle ore 21:00 trasmetterà la partita e si potrà tifare tutti insieme per gli azzurri.

MELEGNANO, PIAZZA VITORIA. Presso il parco del castello di Melegnano si potrà vedere il match dal maxi schermo a partire dalle ore 21:00. L’evento è organizzato da Miscela Bistrot Sociale. L’ingresso è libero.

Se ci sono altri maxischermi in provincia di Varese segnalateli scrivendo a redazione@varesenews.it (in piazza o gratuiti. Se volete sponsorizzare la vostra iniziativa in un locale, scrivete a marketing@varesenews.it)