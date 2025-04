35 anni fa la morte in servizio del carabiniere Roberto Ticli: Porto Ceresio lo ricorderà per sempre

Sono passati 35 anni ma il territorio che lo ha ospitato non dimentica Roberto Ticli, carabiniere, ucciso la notte del 1 ottobre 1990 a Porto Ceresio. Aveva solo 24 anni, e si era da poco trasferito nel Varesotto con la moglie e il figlio di un anno. Morì mentre era in servizio di pattuglia con un collega: aveva fermato un individuo sospetto, un rapinatore, che per fuggire gli aveva sparato, ferendolo mortalmente.

A Porto Ceresio è stata inaugurata in suo onore questa mattina, domenica 27 aprile, un’incisione sul monumento ai Caduti. Presenti alla cerimonia le autorità cittadine e i vertici dell’Arma, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco, oltre ai suoi famigliari.

L’uomo era stato visto aggirarsi in atteggiamento nervoso vicino ad una cabina telefonica; già ricercato per diverse rapine in Canton Ticino, fuggì a piedi e mentre scappava estrasse una pistola e colpì al petto il Carabiniere che morì poco dopo per le gravi ferite riportate. L’omicida, Milko Frattini, riuscì a scappare, ma venne rintracciato poco dopo alla stazione, mentre cercava di prendere un treno per Varese. Per l’omicidio venne condannato prima a 30 anni, poi ridotti a 24. Fu nuovamente arrestato per rapina nel 2017 a Clivio.

LA CRONACA SULLE PAGINE DI REPUBBLICA NEL 1990

A Roberto Ticli, decorato con la Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria, il Comune di Porto Ceresio ha dedicato una targa nel luogo in cui venne ferito e il Comune di Luino gli ha dedicato una rotonda in località Creva.