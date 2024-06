Un brindisi saluta il cambio di gestione dell’edicola e cartolibreria di Valle Olona

Da IlGiocoEducativo ad ArteKrea, la cartolibreria-edicola di via Dalmazia, a Valle Olona cambia gestione.

Non un semplice avvicendamento, ma un passaggio di consegne gestito con il cuore, a partire dall’ultimo mese in cui Alessandro Barbero, il gestore uscente, e Cristina Finotti, che gli subentra, hanno lavorato fianco a fianco, per condividere saperi e idee, strategie e visione.

«In questo mese di affiancamento non solo ho fatto pratica con un lavoro nuovo per me, che arrivo dalla controllo di gestione di una grande azienda – ha raccontato Cristina – Soprattutto ho imparato a conoscere abitudini, passioni e peculiarità dei clienti».

Oggi, sabato 29 giugno dalle ore 12, tante persone sono passate in negozio per un brindisi, per salutare Barbero e per augurare buona fortuna alla nuova gestione che sarà operativa dal prossimo 8 luglio, dopo una settimana di chiusura necessaria a riorganizzare il negozio.

Saluti Commossi

Tanti clienti sono passati a salutare Barbero, che è arrivato a Valle Olona otto anni fa portando in cartolibreria una speciale attenzione ai giochi per i bambini e ai servizi per la comunità, senza mai smettere di cambiare e innovare per rispondere al meglio alle mutevoli esigenze della comunità. Il tutto sempre accompagnato da grandi sorrisi, parole gentili e una genuina propensione all’ascolto dei clienti. Un lavoro di cura e attenzione, oltre che commerciale, in cui negli ultimi mesi è stato affiancato dalla collaboratrice Giorgia Tancredi.

«Ora, nel momento dei saluti, mi si stringe il cuore. Sento sempre più forte la malinconia per ciò che lascio, soprattutto per voi clienti che avete reso la mia vita più ricca e umana», ha detto Barbero che ha cercato con attenzione, per oltre un anno, le persone giuste cui affidare il futuro della Cartolibreria per evitare che il servizio andasse perso.

Pochi giorni fa aveva iniziato a salutare i suoi clienti con una mail d’invito al brindisi dell’ultimo giorno de IlGiocoEducativo, con le parole che seguono.

Sono stati 8 anni lunghi, anche difficili, pieni di soddisfazioni, pieni di voi e del vostro calore umano. Questo è ciò che mi porterò per sempre nel cuore, la vostra simpatia, il vostro sorriso, le vostre parole di conforto, i vostri complimenti e l’apprezzamento che avete dimostrato per il lavoro che ho svolto. GRAZIE A TUTTI! Nessuno escluso. Grazie a voi sono cresciuto umanamente e professionalmente e se sono cambiato in questi otto anni è merito vostro.

Vi auguro ogni bene, vivete la vita con intensità, rispettate gli altri, spargete amore intorno a voi e non ve ne pentirete! In bocca al lupo per tutte le vostre cose!

Alessandro Barbero

IlGiocoEducativo diventa ArteKrea

Il negozio resterà chiuso per una settimana. Riaprirà l’8 luglio con la nuova gestione e un nuovo nome. La cartolibreria di Valle Olona d’ora in poi si chiamerà ArteKrea e sarà guidata da due sorrelle di Cantello: Cristina e Romina Finotti.

Sarà soprattutto Cristina, che nelle ultime settimane ha affiancato Barbero, a prendersi cura della Cartolibreria. «Il primo obiettivo è continuare a garantire un servizio fondamentale come questo per la comunità – ha detto Cristina – ci piacerebbe poi ampliare la proposta libreria e dare spazio all’artigianato hand made».

La prospettiva è far sì che il negozio diventi punto di riferimento per creare, con il tempo, un piccolo centro di aggregazione dove proporre percorsi creativi e olistici.

Di questo si occuperà soprattutto Romina: «Ci piace l’idea di dare alla comunità un nuovo spazio deove dare respiro alla creatività e alla voglia di condividere con leggerezza passioni, idee e proposte», spiega.

Per questo le sorelle stanno già prendendo contatti con associazioni e realtà aggregative dei quartieri di Valle Olona e San Fermo per creare ponti e collaborazioni.