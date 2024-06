Un consiglio di quartiere congiunto per parlare di sicurezza a Varese

Il 21 giugno alle 20.45, presso la Scuola Ugo Foscolo, in via del Nifontano a Varese, si terrà un’assemblea congiunta tra i Consigli di Quartiere 4 e 10.

L’evento vedrà la partecipazione dell’assessore alla sicurezza e polizia locale Raffaele Catalano (nella foto) e affronterà il tema cruciale della sicurezza e della qualità della vita nel quartiere.

Il tema dell’assemblea sarà Sicurezza e qualità della vita.

Il Quartiere 10 ha indetto un’assemblea anche per il 26 giugno alle 20.45, alla Scuola Baracca, in via del Gaggio a Capolago. L’ordine del giorno prevede la Presentazione dei consiglieri di quartiere, una relazione sullo stato della richiesta avanzata dalle Associazioni al Comune sulla scuola Baracca, da poco chiusa definitivamente alle attività scolastiche e un dibattito aperto su PGT e futuro del quartiere e della città.