Un maggio fra i più piovosi di sempre. Previsto un aumento delle temperature

Dopo un maggio con accumuli di pioggia due o tre volte superiori al clima normale del mese per il periodo trentennale 1991-2020, da domani, mercoledì 5 giugno, sul territorio lombardo avremo prevalentemente sole con un aumento delle temperature. Questa fase più asciutta e calda, caratterizzata in pianura da sole e temperature vicine ai 30 °C, non scongiurerà, su Alpi e Prealpi, la possibilità di acquazzoni pomeridiani. Da domenica 9, invece, ci sarà un probabile ritorno di piogge.

MAGGIO PIOVOSO E FRESCO – Il mese di maggio, a causa di una vasta area di bassa pressione tra le Isole britanniche e la Francia che ha portato sul nord Italia venti umidi e instabili, è stato un mese molto piovoso e relativamente fresco su tutte le province lombarde.

I DATI PROVINCIALI – Nel dettaglio, i dati registrati dalla rete di monitoraggio di Arpa Lombardia sulle principali città lombarde, relativi alle precipitazioni di maggio 2024.

Milano 321 mm (maggio), 96 mm (media 1991/2020) +234 per cento (rispetto alla media).

Pavia 223 mm (maggio), 67 mm (media 1991/2020) +233 per cento.

Persico Dosimo (Cr) 248 mm (maggio), 76 mm (media1991/2020) +226 per cento.

Bergamo 341 mm (maggio), 110 mm (media1991/2020) +210 per cento.

Mantova 187 mm (maggio), 69 mm (media 1991/2020) +171 per cento.

Varese 476 mm (maggio) 181 mm (media1991/2020) +163 per cento.

Brescia 213 mm (maggio), 97 mm (media 1991/2020) +120 per cento.

Sondrio 174 mm (maggio), 92 mm (media1991/2020) +89 per cento.

GLI ALTRI CAPOLUOGHI – Nel dettaglio, sempre per il mese di maggio, le precipitazioni sulle altre province lombarde.

Como 385 mm

Misinto (Mb) 365 mm

Lodi 360 mm

Lecco 310 mm

NUMERI DA RECORD – Le piogge registrate sono quindi superiori alla media di maggio. L’anomalia più importante riguarda la pianura occidentale, tra milanese e pavese, dov’ è caduto oltre il triplo della pioggia tipica del periodo, mentre risulta più contenuta sulle Alpi, quasi il doppio, come risulta dalla stazione meteo di Sondrio. Quasi ovunque, la giornata con il maggiore cumulo è stata quella del 15 maggio, quando a Milano città sono caduti ben 97 mm e punte di oltre 150-170 mm sono state registrate in provincia e sul lodigiano. Se si estende l’analisi dagli anni ’50 del secolo scorso, emerge che il mese appena trascorso è, per molte località, nella classifica dei mesi di maggio più piovosi: ad esempio, a Pavia risulta essere il mese di maggio più piovoso, mentre a Mantova e Milano il terzo.

SU MILANO, MAI COSÌ TANTA PIOGGIA IN 261 ANNI – Il periodo dei record è iniziato intorno alla metà di febbraio. A Milano, dall’inizio del 2024, sono stati registrati 883 mm, un valore che non ha precedenti negli ultimi 261 anni di storia (i rilevamenti nella sede dell’Osservatorio di Brera sono iniziati nel 1764). Se consideriamo che la cumulata media annua a Milano è di circa 910 mm, questo dato assume ancora di più maggiore importanza. Nei primi cinque mesi è già caduta la pioggia che normalmente cade nel corso di un anno.

LE TEMPERATURE – Sempre sul capoluogo lombardo, le piogge hanno influito soprattutto sui valori giornalieri massimi delle temperature, ma quella media di maggio risulta lievemente inferiore alla temperatura media del periodo 1991-2020 (come anche nel resto della Lombardia seppur con lievi differenze).

IL BOLLETTINO HUMIDEX – Dal 1° giugno (data di inizio dell’estate meteorologica) è ricominciata la pubblicazione quotidiana di “HUMIDEX”. Il bollettino, elaborato dal Servizio Meteorologico dell’Agenzia fino al 15 settembre, prevede il disagio da calore dovuto all’effetto combinato di temperatura e umidità. Il documento riporta, per ogni provincia, il livello di disagio rilevato il giorno precedente e quello previsto per il giorno in corso e per i due successivi. La previsione è riferita in particolare alle aree pianeggianti e urbane di ogni territorio più esposto a condizioni di afa.

Il report, trasmesso dal lunedì al sabato alle strutture sanitarie preposte a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore estive, è consultabile all’indirizzo: https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/meteo-e-clima/bollettini-meteorologici/humidex-disagio-da-calore/ “. Lo comunica in una nota il servizio Meteo di Arpa Lombardia.