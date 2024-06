Una famiglia sotto canestro: 11 Veronesi in campo a Malnate

Il cognome Veronesi a Malnate e in provincia di Varese è legata al mondo del basket. Sono stati tanti, negli anni, i giocatori di pallacanestro che hanno calcato i parquet – e i lineleum – del Varesotto portando avanti una tradizione famigliare che continua ancora.

A Malnate, nello scorso fine settimana, si è svolto il Bellavista 3×3. L’occasione ideale per schierare, tutta riunita, la squadra dei “Very Nice”. Dal classe 1944 Adriano a Martino, il più piccolo che ha tenuto finora tra le mani la palla a spicchi, passano 70 anni. Ma ad accorciare la linea temporale è la passione per la palla al cesto, che li ha visti schierati in campo tutti insieme, compresa Marta nel ruolo di allenatrice. Undici Veronesi nello stesso team per un evento speciale con nonni, papà, figli, nipoti. «Ci siamo divertiti e anche un bel po’ commossi» commentano al termine.



Questa la squadra:

n. 44 Veronesi Adriano (nato nel 1944)

n. 50 Veronesi Marco (nato nel 1950)

n. 72 Veronesi Andrea …1972

n. 72 Veronesi Federico

n. 75 Veronesi Stefano

n. 02 Veronesi Edoardo

n. 04 Veronesi Manuel

n. 06 Veronesi Matteo

n. 11 Veronesi Paolo

n. 11 Veronesi Tommaso

n. 14 Veronesi Martino

Coach Veronesi Marta

«Teniamo a mandare un sentito ringraziamento a Diego “the Voice” Bonometti, immancabile energia per tutti gli eventi basket e non, che ha intrattenuto la presentazione nel corso dell’evento».