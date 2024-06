Una serata di teatro in francese alla scuola media di Morazzone

Un’atmosfera di entusiasmo e creatività ha pervaso la scuola secondaria di primo grado di Morazzone mercoledì sera, quando gli studenti delle classi 2a e 2b hanno messo in scena due esilaranti “pièce” scritte in francese dalla prof.ssa Giovanna Espro, in collaborazione con la docente Cécile Giroux.

Un evento frutto di mesi di preparazione, passione e dedizione, che ha visto la partecipazione di molti spettatori tra genitori, insegnanti e alunni.

Gli esordienti hanno dimostrato una grande padronanza linguistica e hanno recitato con disinvoltura, ricevendo l’applauso incontenibile dei partecipanti.

Quest’esperienza ha rappresentato un momento di crescita per gli studenti, che hanno potuto sperimentare il lavoro di squadra, la perseveranza, lo spirito di abnegazione e di espressione personale.

L’evento ha concluso un anno scolastico ricco di attività e successi, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tutti.

«La scuola di Morazzone continua a dimostrarsi un luogo dove l’educazione va oltre le aule, abbracciando la cultura e lo sviluppo integrale degli studenti – rivendicano gli insegnanti – Un ringraziamento particolare va alla prof.ssa Espro, docente in pensione e colonna portante della scuola, che nella sua straordinaria attività di volontariato, ha saputo coinvolgere tutti gli alunni, tirando fuori il meglio di ognuno di loro».