Valli Ossolane, Caffoni ancora re. Crugnola quinto con l’Impreza

Per la nona volta in carriera – la sesta consecutiva – Davide Caffoni è il “re” del Rally Valli Ossolane. Un dominio notevole, quello del pilota di Crevoladossola, che si è imposto anche nella 60a edizione della gara piemontese, disputata insieme al fidatissimo Mauro Grossi (anche per lui 9 trionfo) sulla Skoda Fabia RS Rally2.

Caffoni diventa così il recordman del “Valli Ossolane”, superando anche Franco Uzzeni (otto successi) che non ha potuto partecipare all’edizione 2024 – era iscritto – per un incidente prima delle verifiche. Il campione in carica si è imposto sulle altre Skoda Fabia affidate a Ivan Carmellino-Elio Tirone (secondi a 14″5) e ai sorprendenti Igor Iani-Nicola Puliani (terzi a 29″5).

Carmellino ha provato a interrompere il dominio di Caffoni, vincendo due prove (la prima e l’ultima) e comandando la gara dopo le prime due speciali ma ha anche pagato diversi secondi per un testacoda domenica mattina. Due vittorie parziali anche per Mattia Pizio che, tuttavia, ha completato la gara in settima posizione.

Notevole la prestazione di Andrea Crugnola: il campione d’Italia in carica ha gareggiato con un’antica Subaru Impreza di Gruppo A8 affiancato a Luca Succi. Il pilota varesino ha dato spettacolo, sfiorato il successo nella PS1 (secondo a 6 decimi da Carmellino) e concluso al quinto posto assoluto alle spalle di un equipaggio forte ed esperto di VCO come quello formato di Margaroli e Minazzi.

Un “allenamento” speciale e ben riuscito in vista del “Due Valli”, la prova veneta del CIAR Sparco in programma tra il 26 e il 29 giugno. In quella occasione il fuoriclasse di Calcinate del Pesce tornerà su un’auto moderna, la “sua” Citroen C3, affiancato da Pietro Ometto.