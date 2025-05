Escursionista si perde sopra Malesco, salvato dall’elisoccorso di Malpensa

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina alle 11 per soccorrere un escursionista in una zona boscosa impervia sulle alture tra Finero e Malesco in val Vigezzo.

Un uomo che aveva perso l’orientamento, in evidente difficoltà e non in grado di di fare rientro è stato recuperato dal Drago 153 del reparto volo dei vigili del fuoco di Malpensa. Spaventato ma in apparenti buone condizioni è stato elitrasportato a Malesco. Sul posto hanno collaborato all’assistenza tecnica una squadra VVF del distaccamento di Domodossola, una del distaccamento volontario di Santa Maria Maggiore, e il personale del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Domodossola.