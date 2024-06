Torna l’atteso “Valli Ossolane”, ci sono anche Crugnola e De Tommaso (e Valeria Marini)

Ha fatto il pieno di iscritti il 60° Rally Valli Ossolane che si disputa tra sabato 15 e domenica 16 giugno sulle strade del VCO, con partenza e arrivo a Malesco e nove prove speciali suddivise tra il primo (3) e il secondo giorno di gara (6). Ben 158 le vetture al via, anche con una notevole qualità tecnica (due WRC Plus e 34 Rally2!) e con un tocco di show – la madrina sarà Valeria Marini annunciata al traguardo – che non guasta mai.

Tanti i pretendenti alla vittoria finale (in corsa molti piloti che cercano punti per la Coppa Rally di Zona 1), anche se scorrendo l’elenco dei partecipanti ci sono almeno due nomi di assoluto rilievo “infilati” a centro gruppo. Sono quelli di Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso iscritti con finalità diverse: il “Valli Ossolane” è un rally di allenamento per il campione italiano in vista della prossima tappa tricolore (il Due Valli del 28-29 giugno) mentre il pilota di Ispra torna a gareggiare dopo l’interruzione – non a causa sua – dell’esperienza nel CIAR Sparco.

Crugnola sarà affiancato da Luca Succi e, a differenza di altri rally di allenamento corsi con vetture minori, guiderà una Subaru Impreza di classe A8, una “belva” che ha fatto la storia del rallysmo a cavallo del 2000 a furia di titoli mondiali (3 piloti, 3 marche) e vittorie nei rally iridati. «Non vedo l’ora» ha scritto Andrea sui social in vista di questo impegno “benedetto” dalla scuderia EASI che lo segue anche nel CIAR.

Se “Cru” partirà con il numero 48, per trovare De Tommaso bisogna scendere sino alla tabella numero 123 affissa su una Clio Williams di classe A7. Una vettura che la qualità del pilota di Ispra spingerà indubbiamente verso l’alto, tanto più che al suo fianco ci sarà Sofia D’Ambrosio a garantire qualità sul sedile di destra. Sarà quindi interessante vedere dove le due “star” targate Varese riusciranno ad arrivare in mezzo a tanti equipaggi dotati di vetture di ultima generazione.

Al via ci sono due habituee del podio ossolano come Davide Caffoni (foto in alto) e Franco Uzzeni che hanno vinto per otto volte ciascuno questa gara. L’elenco partenti è aperto dalle due WRC Plus affidate ad Alessandro Sabbadini e Guido Zanazio (entrambe Citroen C3) mentre tra i pretendenti al successo ci sono i vari Alessandro Bocchio, Fabrizio Margaroli, Ivan Carmellino, Sergio Bruni ed Igor Iani.

Nove, dicevamo, le prove speciali in programma: si parte sabato pomeriggio da Druogno con la PS1 Zinox Laser per proseguire con la Fomarco e la Domobianca. Domenica doppio passaggio sulla Sapa Costruzioni Crodo, sulla Montecrestese e sulla Cannobina: tratti impegnativi e spettacolari che ogni anno attirano migliaia di tifosi da Piemonte, Lombardia e Canton Ticino.