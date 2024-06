Vittoria a valanga: Oreste Battiston ottiene il terzo mandato alla guida di Solbiate Arno

Un risultato nettissimo regala il terzo mandato da sindaco a Oreste Battiston alla lista Insieme per Solbiate. Il primo cittadino è stato rieletto con 1436 voti pari al 72% dei consensi. Lo sfidante Roberto Damian di Uniti per Solbiate si è invece fermato a 559 voti con il 28% dei consensi.

“Sono molto contento per la nostra vittoria e sono ancora più contento per il gruppo perché il risultato ci dice che abbiamo lavorato bene in questi anni e amministrato nel modo giusto – dichiara il sindaco Oreste Battiston -. Ora al lavoro, si parte dalle piccole cose che avevamo in cantiere alla fine di questo mandato insieme ad altre priorità, su tutte penso alla zona Monforte a cui va messo mano al più presto”.