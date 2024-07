A Casciago è nato il nuovo bike park dedicato ai piccoli ciclisti

Un nuovo spazio per i piccoli amanti della bicicletta. È nato in via Vasche a Casciago in un terreno comunale da tempo abbandonato che oggi è rinato grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, sponsor privati e realtà sportive pronte a metterci impegno e lavoro.

Il nuovo MTB Skill Bike Park di Casciago è stato inaugurato nel pomeriggio di lunedì 8 luglio, con un bel sole a baciare l’evento, permettendo a diversi giovani e giovanissimi bikers di testare subito i salti, le pedane e il percorso realizzato dal Comune.

A tagliare il nastro il sindaco Mirko Reto insieme a buona parte della sua giunta, appena rieletta: «Grazie innanzitutto a chi ha reso possibile tutto questo. Queso è uno spazio dedicato a tutta la cittadinanza, ma soprattutto ai bambini che sono il nostro futuro e sono coloro i quali dovranno far vivere e vivere questo posto. Grazie agli sponsor privati che ci hanno aiutato (il progetto è stato realizzato praticamente a costo 0 dal Comune) e grazie a chi ci aiutato ad allestire lo spazio, alla Asd San Martino Bike, alla nostra Polizia Locale e in particolare alla comandante Enrica Crosta che si è occupata di tutti i passaggi e del coordinamento. Questo è il primo atto del secondo mandato della nostra amministrazione e non potremmo essere più felici, perché ridiamo vita e colore ad uno spazio per la comunità e per i bambini».

Il Bike Park di via Vasche si inserisce nel percorso del sentiero 321 del Parco del Campo dei Fiori, denominato “Dal bosco al lago”, è adatto ai bambini e ai ragazzi che vogliano sperimentare e cominciare a prendere confidenza con salti e slalom. Sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20. Nei progetti dell’amministrazione ci sono la realizzazione di alcuni lavori di contorno, come l’illuminazione e l’installazione di una fontanella (le panchine per i genitori o i nonni, all’ombra, ci sono): «Nel corso dell’anno verranno organizzati corsi e giornate di formazione anche sull’educazione stradale. E sarà videosorvegliato per evitare danni e problemi», spiega ancora Reto, mentre alle sue spalle i primi baby bikers cominciano a saltare e prendere confidenza con gli ostacoli in questo angolo di Casciago che riprende vita nel segno della bicicletta.