A Como l’edizione 2024 del premio “Il Sole d’Oro” del Csv Insubria

Il Centro di servizio per il volontariato dell’Insubria è lieto di annunciare la XXV edizione del Premio Il Sole d’Oro, un riconoscimento destinato a onorare le persone e le associazioni delle province di Como e Varese che si sono distinte per il loro impegno e per aver contribuito alla diffusione della cultura della solidarietà.

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 7 dicembre 2024 presso l’Auditorium dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia a Como, via Ravona 20, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in concomitanza con la Giornata internazionale del Volontariato. Questo evento, istituito dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1985, celebra il contributo dei volontari di tutto il mondo.

Il Premio Il Sole d’Oro si articola in tre categorie:

Premio Sole d’Oro Volontari – Riconosce l’opera di volontari che, in diversi ambiti, si sono distinti per il loro impegno. Si invita le associazioni e gli enti delle province di Como e Varese a segnalare i nominativi di volontari meritevoli.

Premio Sole d’Oro Associazioni – Premia le associazioni del territorio per il loro valore e la funzione sociale, riconoscendo la loro capacità di costruire reti e collaborare efficacemente. Il premio quest’anno è rivolte alle associazioni i mpegnate nella costruzione di nuove reti, formali e non formali, e che abbiano saputo realizzare, nel proprio lavoro o sul proprio territorio, un’effettiva capacità di collaborazione e di co-progettazione condivisa , oltre che di cura delle relazioni all’interno della rete stessa. Per il 2024, verranno premiate due realtà, una per ciascuna provincia.

Per il 2024, verranno premiate due realtà, una per ciascuna provincia. Premio Sole d’Oro Giovani – Destinato ai giovani tra i 16 e i 29 anni che si sono distinti nel volontariato, singolarmente o in gruppi informali. Le associazioni possono inviare segnalazioni sia per questa categoria che per il Premio Sole d’Oro principale.

Come inviare le segnalazioni le segnalazioni possono essere effettuate compilando la scheda seguente disponibile anche sul sito www.csvlombardia.it/varese https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYXjYsnNivp2tQKT579FQzpE_bkewDFpHgNx9uZSSVEG1Cbw/viewform?usp=pp_url entro e non oltre il 15 ottobre 2024. Una commissione nominata dal Consiglio Direttivo del CSV selezionerà i premiati.

Le amministrazioni comunali dei premiati saranno invitate a partecipare alla cerimonia di premiazione, sottolineando l’importanza del volontariato nelle comunità locali.