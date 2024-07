A Fagnano arriva la stazione di ricarica per e Bike. Calipolis capitale della ciclopedonale delle meraviglie

posa della Bike Station da parte della Provincia di Varese, avvenuta qualche settimana fa si è concluso il Progetto “LA Ciclopedonale delle meraviglie” vincitore del Bando indetto da Fondazione Comunitaria del Varesotto Con laavvenuta qualche settimana fa si è concluso il Progetto “LA Ciclopedonale delle meraviglie” vincitore del Bando indetto da. E’ stato un lungo viaggio durato più due anni, che si é ora concluso e che grazie al finanziamento da parte della Fondazione appena ricevuto, ha consentito di realizzare alcuni nuovi interventi a Calipolis.

Oltre alla Stazione di ricarica di bici elettriche é stato infatti possibile realizzare nuove infrastrutture a Calipolis, come la piattaforma nel Bosco e il nuovo pergolato esterno, già utilizzati in questi mesi per ospitare concerti, eventi e manifestazioni.

Sempre grazie al Bando in questi due anni é stato possibile organizzare le Feste d’Autunno e di Primavera che durante il loro svolgimento hanno riempito di gente l’intera Valle.

«Tutto questo non sarebbe stato possibile però senza l’aiuto delle molte Associazioni amiche che ci hanno dato una mano, delle istituzioni e dei consulenti coinvolti, e soprattutto senza l’incredibile lavoro svolto dai nostri Volontari e la determinazione del nostro presidente Claudio Caccin» – scrivono sulla loro pagina Facebook I Calimali.

Il grazie va soprattutto a loro, che consentono di mantenere Calipolis come oasi di bellezza ed un esempio virtuoso di rigenerazione sociale, culturale e ambientale.