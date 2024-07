A Gallarate giovedì 11 luglio torna la magia, in via Mazzini

Dopo il buon riscontro della scorsa settimana, il Naga è lieto di annunciare un nuovo evento che incanterà grandi e piccini: giovedì 11 luglio, in via Mazzini, sarà Notte Magica.



Gallarate ospiterà nuovamente il mago di fama internazionale Walter Maffei che, con uno spettacolo unico nel suo genere, intratterrà il pubblico con una rievocazione affascinante della storia della magia, da Houdini ai giorni nostri. A seguire lui e i suoi assistenti si prodigheranno in numeri di magia ravvicinata che lasceranno tutti a bocca aperta.

Non sarà solo una serata di magia, ma anche un’occasione per gustare del buon cibo. I ristoranti della zona offriranno un’ampia scelta culinaria appositamente studiata per l’evento, da consumare nei dehors o direttamente in strada, mentre ci si gode lo spettacolo.