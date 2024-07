A Malpensa è decollato e atterrato il primo volo con drone cargo

A Malpensa inizia l’era dei droni merci: nella notte tra lunedì e martedì all’aeroporto di Milano si è svolto infatti con successo il primo test di volo con droni elettrici a decollo e atterraggio verticale per il trasporto delle merci.

Il drone Nimbus di Techno Sky, società del gruppo Enav, che trasportava un carico leggero è partito dalla Cargo City di Milano Malpensa – nella zona Sud del sedime aeroportuale – e ha raggiunto il magazzino logistico di Barbarini & Foglia (a Case Nuove, appena a Nord dello scalo). Un volo di soli 8 chilometri, tra andata e ritorno, che è però la “prima volta” di Malpensa nella sperimentazione del volo punto-punto senza pilota a bordo.

Il test è stato realizzato nell’ambito progetto europeo U-ELCOME (U-space European COMmon dEpLoyment), coordinato da Eurocontrol, co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma CEF (The Connecting Europe Facility) e in cui Sea – il gestore degli aeroporti milanesi – ha il ruolo di coordinatore della Sandbox di Milano. La Sandbox è un ambiente di prova controllato, fisico o virtuale, in cui dopo aver intrapreso un dialogo con Enac è possibile sperimentare delle attività straordinarie dal punto di vista regolatorio e tecnologico, per un periodo di tempo limitato.

L’obiettivo del progetto è quello di sperimentare soluzioni innovative per il trasporto merci tramite droni e contribuire allo sviluppo dei servizi U-space, l’insieme di servizi volti a regolare l’accesso sicuro ed efficiente dei droni nello spazio aereo. Questa modalità di trasporto innovativa mira a ottimizzare i tempi di consegna delle merci, ridurre le emissioni di CO2 e promuovere la sostenibilità ambientale.

Sea collabora con numerosi partner italiani, tra cui Enav, D-flight, EuroUSC Italia, Telespazio, Techno Sky e Dronus nella pianificazione e sviluppo delle campagne di volo, e con ENAC per gli approfondimenti normativi e gli aspetti autorizzativi.

Nel corso dell’autunno 2024 sono previsti ulteriori voli operati da Telespazio con Dronus, e altri operatori nel corso dell’autunno 2024 nell’ambito del Cluster Italiano dimostrativo coordinato da Enav.

TRa le ipotesi di utilizzo di questa tecnologia c’è ad esempio la consegna di farmaci, per cui è stato sottoscritto un protocollo d’intesa anche con ospedali della zona.