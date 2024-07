A picco sulle cinque valli, il Belvedere di Agra è stato intitolato agli Alpini d’Italia

Una grande festa si è tenuta lo scorso sabato 20 luglio ad Agra, dove un grande corteo, in occasione del centenario della Sezione Alpini di Luino, si è radunato al belvedere all’ingresso del paese per la cerimonia di intitolazione agli Alpini d’Italia e lo scoprimento del monumento in loro memoria.

Preceduta dall’ammassamento, dall’alzabandiera e dagli onori ai caduti in piazza Pasquinelli, oltre che da una Santa Messa al monastero, la cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di molti sindaci delle cinque valli, sulle quali il belvedere si affaccia, insieme a numerosi cittadini e rappresentanti dei vari gruppi della Sezione Alpini di Luino.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione Baglioni e dal Gruppo Alpini di Agra, quest’ultimo artefice del monumento che oggi domina il belvedere. Il monumento raffigura un alpino che tira un mulo, simbolo di umiltà, con il mulo rivolto verso le cinque valli, come a volerle proteggere.

«Grazie al mio gruppo per aver realizzato questo monumento, ma grazie anche al Comune – ha detto in apertura il capogruppo degli Alpini di Agra, Maurizio Colombo -. Questa giornata ha un duplice scopo: permettere al Comune di ringraziare gli alpini e agli alpini di dedicare alla propria comunità un segno. Per noi è motivo di orgoglio essere qui, viva gli Alpini, viva l’Italia».

A prendere la parola poi, visibilmente commosso, è stato il sindaco Luca Baglioni: «Saluto e ringrazio tutte le autorità qui presenti, il viceprefetto, i rappresentanti dell’arma dei carabinieri, il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, e i sindaci delle cinque valli oggi qui con noi, a rappresentare la forte solidarietà territoriale. E, ultimi ma mai ultimi, un saluto a voi, cari alpini, che rappresentate i gruppi delle cinque valli. Questa giornata è dedicata a voi. L’amministrazione di Agra, insieme al Gruppo Alpini di Agra, vuole oggi ricordare gli alpini in armi e in pace, come recita il monumento, nell’anno del centenario della Sezione di Luino, di cui Agra è parte integrante. Lo facciamo qui, in uno dei luoghi più iconici del territorio, con lo sguardo aperto sul panorama del Verbano, inaugurando questo monumento. In ricordo di tutti i caduti che hanno reso onore alla figura alpina. Sono orgoglioso di dare voce a questa comunità» ha detto il primo cittadino che, per concludere, ha citato le parole di Federico Romani.

“Esserci sempre. Nell’emergenza e nella quotidianità, sempre con il cuore e il sorriso. Gli Alpini sono un esempio di coraggio, dedizione e spirito di sacrificio che va al di là del loro ruolo istituzionale. Nella loro lunga storia hanno sempre saputo distinguersi per la loro capacità di adattarsi alle situazioni più difficili e avverse, dimostrando un grande senso di responsabilità e di rispetto per gli altri. I valori degli Alpini sono un patrimonio culturale e morale per i giovani, che hanno bisogno di punti di riferimento solidi e autentici: impegno, tenacia, cuore, coraggio e senso di appartenenza al territorio e alla comunità. Perché da questi valori passa la storia e lo sviluppo sociale, morale ed economico della nostra regione”.

Valori che sono stati sottolineati anche nell’intervento del vicepresidente Vicario della Sezione Alpini di Luino, Antonio Stefani, che con grande orgoglio ha dichiarato: «Non celebriamo solo il Gruppo Alpini di Agra, ma rendiamo omaggio allo stile di vita alpino e al loro modo di vivere, un modello per tutti. Soprattutto oggi, in una società così confusa e affaticata, dobbiamo recuperare quei valori di comunità, di amore e di essere famiglia, e dobbiamo farlo con il cuore, con un profondo significato comportamentale. I valori degli alpini sono semplici ma profondi, intatti dal 1872, anno di fondazione del Corpo. Oggi più che mai sono attuali e necessari per accompagnare ed educare i giovani lungo il difficile cammino della vita. Con questo evento, Agra ha applicato questi propositi, nell’anno di celebrazione dei 100 anni della Sezione di Luino. Oggi è un giorno che rimarrà nella memoria e nella vostra storia, vi guidi sempre nei più saldi principi».

A chiudere la giornata è stato l’invito fatto dal capogruppo di Agra all’evento in programma il 7 agosto presso la struttura Parco Daini del paese, dove verrà presentata «la storia dei nostri caduti», ha concluso Colombo.

Alla cerimonia erano presenti anche il viceprefetto Gerardo Corvatta e il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, Simone Castoldi.