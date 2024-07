A Ternate torna il Big Bang Folk Festival

Dopo la pausa forzata della pandemia, torna alla sua quinta edizione il Big Bang Folk Festival, l’imperdibile appuntamento che raduna sulle sponde del Lago di Comabbio musicisti e ballerini provenienti da tutta Italia ed Europa. L’evento si svolgerà il 5-6-7 luglio presso la struttura polivalente del Parco Berrini di Ternate, Comune che, insieme a Regione Lombardia, ha patrocinato l’iniziativa.

Il programma è ricchissimo, con stages e concerti che avranno come protagonisti artisti e insegnanti di livello internazionale. Il parco ospiterà anche tanti eventi collaterali, tra cui laboratori di danze e musiche gratuiti e aperti a tutti. Nel corso delle tre giornate saranno attivi bar e cucina, aperti agli iscritti al festival ma anche a tutti coloro che vogliano passare a curiosare.

“Ci siamo salutati nel 2019, convinti che ci saremmo ritrovati l’estate successiva” – ci dicono gli organizzatori de La Folkeria arci aps – “e invece è arrivato il Covid e ha scombinato tutti i nostri piani. Abbiamo sfruttato questi 4 anni per rifondare l’associazione, che nel frattempo è diventata un circolo arci, e da un paio d’anni abbiamo ripreso a organizzare stages e concerti con cadenza mensile e con grande successo di pubblico e partecipanti. Quest’anno ci siamo sentiti pronti per riportare in provincia il Big Bang Folk Festival, che abbiamo organizzato in collaborazione con il Comitato Provinciale di arci Varese e con il sostegno del Club di Danza del CCR di Ispra”.

L’associazione, che ha reso Varese un punto di riferimento del mondo folk a livello italiano ed europeo, ha deciso di porre anche quest’anno forte attenzione all’impatto ambientale dell’evento con l’eliminazione della plastica usa e getta, un menù completamente vegetariano e vegano e la partecipazione del movimento Fridays for Future di Varese.

L’appuntamento è quindi per questo week end con tanta buona musica e tanta voglia di ritrovarsi e stare insieme!