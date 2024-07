A9 Lainate Como Chiasso, chiuso per una notte il tratto Turate- Saronno verso Lainate

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, martedì 2, alle 5:00 di mercoledì 3 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Turate e Saronno, verso Lainate.

Si precisa che lo svincolo di Turate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A9 a Saronno;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Turate, verso Lainate: Saronno;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Turate, verso Chiasso: Lomazzo nord.