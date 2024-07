Aeroporto di Malpensa-Berlusconi, ne scrive anche il New York Times. E intervista anche il sindaco di Somma

L’intitolazione a Berlusconi dell’aeroporto di Malpensa continua a fare discutere. e oggi guadagna anche le pagine del New York Times, uno dei giornali più famosi al mondo.

L’articolo della corrispondente dall’Italia raccoglie voci di politici, analisti ma anche gente comune: si scontrano le ironie sul bunga bunga e la percezione di chi vede in Berlusconi «l’uomo del fare» diverso dagli altri politici. Si riepiloga il dibattito di questi giorni, che ha visto intervenire anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala (rappresentante del socio di maggioranza dell’aeroporto, il Comune di Milano) e Piersilvio Berlusconi, il figlio dell’ex presidente del Consiglio, che è stato critico sia con Sala sia con Salvini, per una intitolazione che non ha visto coinvolta la famiglia.

Nell’articolo viene intervistato anche il sindaco di Somma Lombardo, il Comune su cui si insediò l’aeroporto un secolo fa: Stefano Bellaria rilancia la proposta di dedicare lo scalo a Gianni Caproni, l’ingegnere che per la prima volta fece volare un aereo nella brughiera di Malpensa.

Bellaria chiede di «volare alto» nelle proposte di nomi e nei giorni scorsi ha detto che valuta che il Comune di Somma si associ a un ricorso contro l’intitolazione a Berlusconi, che pare verrà portata avanti dal Pd.

In questi giorni sta circolando anche la notizia – falsa – che i Comuni del territorio intorno a Malpensa abbiano presentato un ricorso: non è vero, non c’è stato un pronunciamento unitario e i sindaci che si sono espressi sono divisi tra contrari (Somma e Ferno) o favorevoli (Lonate Pozzolo).