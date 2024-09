Il Comune di Milano farà ricorso al Tar contro l’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi

La giunta del Comune di Milano ha approvato una delibera per presentare ricorso contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi.

Questa iniziativa, che sarà portata avanti in collaborazione con altri Comuni, rappresenta una presa di posizione condivisa da diverse amministrazioni locali. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato l’adesione del Comune al ricorso, specificando che è un’azione concertata con altre realtà territoriali.

«Ci siamo associati al ricorso come altri comuni – ha dichiarato Sala a margine dell’evento di apertura della Green Week – confermo che siamo associati al ricorso, per le tempistiche non so ancora niente».

Il prossimo passo prevede che anche gli altri Comuni coinvolti approvino formalmente la delibera. Una volta completato questo passaggio, il ricorso sarà depositato presso il TAR, presumibilmente già dalla prossima settimana. L’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi ha suscitato un dibattito acceso, con opinioni contrastanti da parte di diversi esponenti politici e cittadini. Con questo ricorso, i Comuni aderenti intendono contestare una decisione che, a loro avviso, non rispecchia adeguatamente la sensibilità di tutti gli abitanti del territorio.

Il “caso Berlusconi“ è scoppiato dopo che il 5 luglio scorso il ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva fatto sapere della decisione di Enac di intitolare lo scalo della Brughiera alla memoria del politico scomparso nel giugno del 2023.

Una decisione che provocò grande dibattito e proteste a livello locale e nazionale.