Rivolta Pd sull’intitolazione di Malpensa a Berlusconi: “Agiremo per una revoca”

“Non ci rassegniamo, l’aeroporto di Malpensa è dei cittadini e non delle forze politiche di maggioranza”. È la presa di posizione immediata del Partito Democratico non appena appresa la notizia dell’intitolazione ufficiale dello scalo della brughiera all’ex premier e leader di Forza Italia.

“L’intitolazione a Berlusconi è una forzatura nel merito e nel metodo” dichiarano per il Partito Democratico la segretaria regionale Silvia Roggiani, il capogruppo in Regione e componente della segreteria nazionale Pierfrancesco Majorino, il segretario metropolitano milanese Alessandro Capelli e la segretaria provinciale di Varese Alice Bernardoni.

“Come Partito Democratico della Lombardia, di Milano e di Varese – annunciano gli esponenti Dem -, agiremo per le vie formali affinché venga revocata. È uno sfregio a centinaia di migliaia di persone che in queste ore si sono mobilitate per affermare la loro contrarietà all’intitolazione di una struttura pubblica a una persona divisiva e portatrice di valori non condivisi”.

Sulla questione interviene anche il senatore Dem Alessandro Alfieri: “Come parlamentari del Pd abbiamo presentato un’interrogazione sulla questione dell’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. In particolare, chiediamo al ministro dei Trasporti se intenda chiarire quale procedura sia stata seguita e quali siano le motivazioni per le quali non sia stata seguita la procedura prevista dalla legge n. 1188 del 1927. Vogliamo inoltre sapere se il ministro sia a conoscenza delle motivazioni che hanno determinato la richiesta di parere al Segretario Generale di Palazzo Chigi e se corrisponda al vero che in tale parere si affermi che, in assenza di una legge specifica, la competenza per le intitolazioni degli aeroporti spetti ad Enac. Ma ciò che più ci preme è capire se, in ogni caso, sia stato acquisito il parere dei Comuni di Milano, Ferno, Lonate Pozzolo e Somma Lombardo, sui cui territori insiste l’Aeroporto di Malpensa”.