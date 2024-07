I giovani del Pd contro l’intitolazione di Malpensa a Berlusconi

I Giovani Democratici della Provincia di Varese, la sezione giovanile del Partito Democratico, hanno diffuso un comunicato per dirsi fermamente contrari all’intitolazione dell’Areoporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi.

“L’Aeroporto è un luogo di tuttə, di chi vive nel nostro territorio e di chi viaggia da e per l’Italia da tutto il mondo – spiegano i giovani del Pd -. Riteniamo che un luogo del genere debba essere intitolato a persone che si sono distinte per l’alto valore del loro contributo alla comunità, per la loro integrità e onestà. Riteniamo che Silvio Berlusconi non incarni questi presupposti. Il punto non sono le evidenti distanze politiche che separano i GD dalla sua attività ed eredità politica. Il “cavaliere” è stato condannato in via definitiva per frode fiscale a quattro anni di reclusione, poi ridotti ad uno grazie all’indulto. Si è “distinto”, tra le altre cose, per posizioni notoriamente misogine, transomofobe e razziste”.

I Giovani Democratici della Lombardia hanno inoltre proposto una raccolta firme che in tre giorni ha superato le 100.000 adesioni.