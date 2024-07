Isabella Tovaglieri difende la proposta di dedicare Malpensa a Berlusconi e attacca il Pd: “Dov’erano fino a ieri?”

L’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri interviene nel dibattito aperto sulla proposta di intitolare l’aeroporto della Malpensa a Silvio Berlusconi e lo fa attaccando il Partito Democratico e ribadendo il sostegno suo e del suo partito alla proposta avanzata dal presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma:

“Il PD si accorge dell’aeroporto di Malpensa solo adesso che viene intitolato a Silvio Berlusconi. Dov’erano i paladini dello scalo lombardo quando c’erano da combattere le battaglie per i collegamenti infrastrutturali e per il potenziamento dell’area cargo? Erano e continuano a essere dalla parte degli ambientalisti, dalla parte di chi diceva un no dietro l’altro alle istanze del territorio, delle imprese, dei viaggiatori, pregiudicando lo sviluppo di uno degli asset più importanti dell’economia lombarda e nazionale. Insomma, hanno sempre lavorato contro Malpensa e adesso s’indignano per una intitolazione a loro non gradita? Oppure, come il sindaco di Milano Beppe Sala, interessato solo ai ricchi dividendi di SEA: e in questo caso forse è un bene, perché non vorremmo che Malpensa facesse la fine dello Stadio di San Siro, che rischia di rimanere senza futuro per le indecisioni di Sala e della sua maggioranza. Tutto il contrario di quanto invece ha fatto Silvio Berlusconi, che con le sue aziende e la sua azione politica ha contribuito alla crescita della Lombardia e del Paese. La Lega, che incarna lo spirito pragmatico di questi territori, e che si è sempre spesa più di ogni altro partito per Malpensa, non può che sostenere questo doveroso tributo ad un leader politico che ha segnato la storia d’Italia dell’ultimo trentennio”.