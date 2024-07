Tra ironia dei meme e petizioni da quasi 40mila firme: viaggia online il no all’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi

Come ha detto un anonimo commentatore sui social, “Questa faccenda dell’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi farà lavorare i creatori di meme per mesi”.

E così è: da giorni diversi social – Da Facebook a Threads, a X – sono pieni di meme (le foto che contengono una didascalia ironica, NB) sull’argomento, in particolare quelli in cui famosi aeroporti italiani e internazionali sono stati “reintestati” a noti criminali.

Ma non mancano anche commenti vari: abbiamo provato a raccogliere i primi che abbiamo trovato in una galleria fotografica che vi proponiamo.

UNA PETIZIONE PER IL NO ALL’INTITOLAZIONE A SILVIO BERLUSCONI DELL’AEROPORTO DI MALPENSA

Ma se c’è chi ci ride sopra, c’è anche chi fa sul serio, e lancia on line una petizione – che al momento in cui scriviamo, ha già superato le 36mila firme – per convincere il primo ministro Giorgia Meloni e il ministro dei trasporti Matteo Salvini a tornare sui loro passi e “disdire” l’intitolazione annunciata, perchè “L’Aeroporto di Malpensa, simbolo di connessione internazionale e orgoglio nazionale, non dovrebbe essere intitolato a una figura tanto divisiva e controversa come Silvio Berlusconi”: è questa infatti la richiesta della petizione avviata su Change.org, che raccoglie le voci di chi ritiene che “un luogo così significativo e rappresentativo per il nostro paese debba essere intitolato a una figura che incarni valori di onestà, integrità e servizio alla comunità”.

Nella petizione, i proponenti ricordano come Silvio Berlusconi, che è stato anche presidente del Consiglio, abbia segnato la storia politica italiana non solo per i suoi impegni ma anche con una lunga serie di vicende giudiziarie e dichiarazioni pubbliche controverse. Tra i principali motivi per cui è stato condannato c’è la Frode Fiscale nel caso Mediaset e il Caso Ruby (“Sebbene la condanna iniziale per concussione e prostituzione minorile nel caso Ruby sia stata successivamente annullata, le vicende emerse durante il processo hanno sollevato serie preoccupazioni etiche e morali riguardo al comportamento di Berlusconi”).

Nella petizione si ricorda inoltre che oltre alle vicende giudiziarie, Berlusconi si è reso protagonista di affermazioni che hanno suscitato indignazione e polemiche, come: “Meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay.” oppure “Una donna che va con un ne**o mi fa schifo.” o ancora, sulla guerra in Ucraina: “deporre il governo di Zelensky” e giustificare l’invasione della Russia di Putin.

L’intitolazione di un aeroporto invece è un atto simbolico di grande rilevanza: «Esempi virtuosi già esistono nel nostro paese: l’Aeroporto di Palermo è dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, eroi della lotta alla mafia, e l’Aeroporto di Roma porta il nome di Leonardo Da Vinci, genio del Rinascimento italiano». La petizione si conclude con un appello chiaro: «Invitiamo le cittadine e i cittadini a firmare questa petizione per opporci a questa decisione e per chiedere che l’Aeroporto di Malpensa venga intitolato ad una figura che rappresenti al meglio i valori giusti della nostra società».