Al Parco Alto Milanese “Storie dentro e fuori dal Bosco” alla scoperta del Medioevo

Domenica 14 luglio dalle 10.30 bambini e famiglie potranno vivere un’esperienza unica con “Scopri il Medioevo” la rievocazione medievale con gli Arcieri del Martello al Parco Alto Milanese.

Durante la giornata potranno vivere un accampamento medievale e provare il tiro con l’arco.

Alle ore 16.00 le Gelose Favolose con la loro lettura animata “Nella foresta dei Fratelli Grimm” ci delizieranno con storie e laboratori di animazione teatrale, giochi e fantasia dove i bambini e le bambine saranno i veri protagonisti.

Il Bar della Baitina (via Azimonti Castellanza) sarà aperto per tutta la giornata! Vi aspetta per gustose merende e ottimi aperitivi!

Una giornata nella natura per divertirsi insieme! Iniziativa ad ingresso gratuito.

Facebook: https://www.facebook.com/share/cuBzZXp9LniF6t86/