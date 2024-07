Al parco Din Don di Malgesso si svolgerà la “festa degli asinelli”

Weekend di festa i prossimi 12 e 13 luglio al Parco Din Don di Malgesso. La Pro Loco di Bardello con Malgesso e Bregano, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, propone la “festa degli asinelli”.

PROGRAMMA

Venerdì 12 luglio, ore 19.00 apertura stand gastronomico e musica dal vivo con “Duo Oro Puro”.

Sabato 13 luglio, ore 19.00 apertura stand gastronomico, gonfiabile per i più piccoli e musica dal vivo con “Maurizio Arbore”.

Domenica 14 luglio

ore 10.00 apertura manifestazione e per tutta la giornata: esposizione asinelli ed altri animali, bancarelle, gonfiabile per i più piccoli, esposizione Mattoncini Lego presso salone Oratorio; ore 12.00 apertura stand gastronomico, arrivo Supercars;

ore 19.00 apertura stand gastronomico e musica dal vivo con “Duo Babilon”.

Tour per le vie del paese delle Supercars (Ferrari ed Auto sportive): ore 10.00 in località Bardello ritrovo e partenza davanti alla sede comunale; ore 11.15 circa in località Bregano sosta presso il parcheggio del Santuario;

ore 12.00/12.30 circa in località Malgesso arrivo presso il parco “Din Don” ed esposizione per tutto il pomeriggio.

Sarà possibile iscriversi alla Pro Loco anche durante la manifestazione.