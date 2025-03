Giovani puliscono il lago di Varese: più di cento kg di rifiuti in un giorno

Il Lago di Varese torna di iniziativa dall’anima verde con la pulizia promossa da Rete Lago di Varese e Comabbio, in collaborazione con AmaeVivi Plastic Free. Nel weekend in corso, quello che va dal 21 al 23 marzo, il lungolago di Gavirate sta infatti ospitando un evento dedicato alla tutela ambientale, con il coinvolgimento attivo di cittadini e volontari in un’azione concreta per la salvaguardia del territorio.

Giovani protagonisti della giornata ecologica: raccolti oltre 100 kg

Ieri, venerdì 21 marzo, oltre 200 studenti delle scuole di Bardello, Gavirate e Voltorre hanno partecipato in mattinata a una giornata di educazione ambientale. Guidati dai volontari di Ama&Vivi Plastic Free, Marevivo e CSS Oltrona-Groppello, i ragazzi hanno imparato a differenziare, catalogare e pesare i rifiuti raccolti nei giorni precedenti sulle rive del lago e nel bosco alla foce del fiume Tinella.

L’iniziativa ha evidenziato l’urgenza della problematica dei rifiuti, con un totale di 93,8 kg di plastica, 15 kg di vetro e 12,1 kg di altri materiali recuperati. Per il loro impegno, gli studenti hanno ricevuto una medaglia e un attestato di merito, simbolo del loro contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

Pulizia subacquea: i sommozzatori entrano in azione

Sabato 22 marzo è invece dedicato alla pulizia dei fondali, un’operazione resa possibile grazie al supporto di squadre di sommozzatori volontari. L’area intorno alla Canottieri sarà oggetto di un intervento mirato alla rimozione di rifiuti, tra cui numerosi pneumatici, che ogni anno vengono ritrovati in grande quantità. L’obiettivo è ripristinare un habitat più sano per la flora e la fauna del lago.

Una corsa per concludere in bellezza

Domenica 23 marzo, meteo permettendo, il Lido di Gavirate ospiterà una corsa di 1 km organizzata da Ecorun Varese, aperta a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla giornata di sensibilizzazione ambientale. Un’occasione per unire sport e rispetto per la natura, chiudendo l’evento con un messaggio positivo.