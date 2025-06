Avevano truffato tre residenti a Bardello con Malgesso e Bregano: il ruolo della polizia locale nell’arresto degli autori

Sono stati identificati e arrestati gli autori di tre truffe avvenute ai danni dei cittadini di Bardello con Malgesso e Bregano. I tre episodi, denunciati alle forze dell’ordine, erano arrivati anche sulla scrivania del comandante della Polizia locale Alessandro Francioso e dell’agente Alice Ronzoni. Il 19 maggio scorso la truffa ai danni di un anziano .

I due agenti, coordinandosi con i carabinieri di Luino che stavano indagando su una serie di truffe nelle abitazioni soprattutto ai danni di anziani, hanno analizzato le telecamere posizionate in diverse parti del comune.

Grazie a un lavoro certosino di controllo, sono risaliti a un’auto, una golf bianca con targhe diverse, che ripetutamente transitava nelle vie monitorate dal comando della locale.

Il materiale, raccolto in mesi di verifiche, è stato poi consegnato ai carabinieri di Luino che, all’interno dell’operazione Luma, hanno arrestato sei persone ritenute responsabili di furti e truffe-

Il sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano Giuseppe Iocca si è voluto complimentare personalmente con il personale della Polizia Locale comunicando alla popolazione l’esito delle indagini: «una complessa attività d’indagine, condotta in collaborazione tra la Polizia Locale di Bardello con Malgesso e Bregano e il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Luino, ha portato all’arresto di sei persone di etnia sinti, responsabili di numerosi furti aggravati e truffe ai danni di cittadini anziani.

L’operazione ha avuto successo grazie al monitoraggio costante delle targhe dei veicoli in ingresso e in uscita dal nostro territorio, reso possibile dal sistema di videosorveglianza potenziato negli ultimi mesi. L’individuazione e il continuo controllo del veicolo utilizzato dai malviventi si sono rivelati elementi fondamentali per l’avvio e lo sviluppo dell’indagine.

Il gruppo criminale operava stabilmente nella nostra zona, sia come base per commettere reati sia come punto di transito verso i Comuni limitrofi. Grazie al prezioso lavoro svolto dalla nostra Polizia Locale e dal personale del Nucleo Operativo, coordinato dal Capitano Vincenzo Piazza, è stato possibile interrompere l’attività delittuosa della banda e garantire un importante risultato in termini di sicurezza.

Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente tutto il personale coinvolto per la professionalità e la dedizione dimostrata.

Abbiamo creduto fortemente nell’importanza di investire nella sicurezza e continueremo a farlo. La tutela dei nostri cittadini rimane una priorità assoluta per questa Amministrazione».

Gli arrestati, tutti italiani di etnia sinti, sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato.