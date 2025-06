Aperta la rotatoria di Malgesso sulla Statale 629 Vergiate Besozzo

Dopo oltre trent’anni di attese e discussioni, Malgesso, nel comune di Bardello con Malgesso e Bregano, ha una nuova rotatoria all’incrocio tra la Strada Statale 629 Vergiate-Besozzo e Via Brebbia. L’opera è stata ufficialmente aperta al traffico, dopo i lavori di asfaltatura la notte scorsa, sebbene siano ancora in corso alcune attività di completamento.

L’iter per la realizzazione della rotatoria è iniziato nel 2019, con un incontro presso il Palazzo della Regione Lombardia alla presenza del Presidente Attilio Fontana e dei sindaci dei comuni interessati lungo la superstrada. Da allora, l’amministrazione comunale ha lavorato attivamente, partecipando a incontri e tavoli tecnici con ANAS, fino all’ottenimento dei fondi necessari.

Si tratta della terza rotatoria dopo quella di Mercallo e quella di Vergiate. Lungo la statale Vergiate-Besozzo sono in previsioni ulteriori rotatorie per sostituire altrettanti incroci semaforici a Comabbio e a Travedona Monate.

A Comabbio saranno quindi rimossi i semafori su tutti gli incroci con la SS629 del paese. Nello specifico, Anas si occuperà dei cantieri all’intersezione vicina al centro medico e a quella di fronte al cementificio, mentre la Provincia di Varese realizzerà la rotonda all’incrocio tra la Statale e la Provinciale. A Travedona Monate, invece, sarà interessato l’incrocio tra la SS629 e la strada che collega il centro di Travedona con la località di Monate.

Il sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano Giuseppe Iocca ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, definendolo una delle più significative realizzazioni del suo mandato, e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito per la collaborazione e l’attenzione dimostrate. La realizzazione dell’opera ha incontrato alcuni intoppi, soprattutto nel momento dello sbancamento per la presenza di sottoservizi.

La nuova rotatoria rappresenta un passo concreto verso una viabilità più sicura ed efficiente lungo la SS629, un’arteria fondamentale per la provincia di Varese.